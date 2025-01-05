РИА Новости: следователи приступили к осмотру тела журналиста Мартемьянова

Следователи приступили к осмотру тела внештатного корреспондента газеты "Известия" Александра Мартемьянова, который погиб в Донецкой народной республике (ДНР) в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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