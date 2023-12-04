Юристы из США призвали поскорее придумать способ судить Россию: "А то через год все забудут"

ЕЛЕНА ПАНИНА Целый консилиум юристов, среди которых числятся советник генсека ООН в судебных процессах над "красными кхмерами" Дэвид Шеффер, бывший генпрокурор Канады Ирвин Котлер (тоже с опытом международных судов), заместитель генсека ООН по правовым вопросам Ганс Корелл и главный обвинитель Специального суда по Сьерра-Леоне Дэвид Крейн, потребовал побыстрее найти механизм международного суда над Россией.