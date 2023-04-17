Награждение победителей Олимпиады «История российского предпринимательства» прошло на Сахалине

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко принял участие в торжественном награждении победителей регионального этапа Всероссийской Олимпиады «История российского предпринимательства», которое прошло в единственном в мире мультимедийном комплексе, представляющим всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней – в музее «Россия – моя история».