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Награждение победителей Олимпиады «История российского предпринимательства» прошло на Сахалине

Награждение победителей Олимпиады «История российского предпринимательства» прошло на Сахалине

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко принял участие в торжественном награждении победителей регионального этапа Всероссийской Олимпиады «История российского предпринимательства», которое прошло в единственном в мире мультимедийном комплексе, представляющим всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней – в музее «Россия – моя история».

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