Орбан: Европе угрожает не Россия, а руководство Евросоюза

ЕС ставит идеологию выше интересов населения Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной угрозой для Евросоюза является не Россия, а руководство ЕС, которое ставит идеологию выше интересов населения.
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