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Заварухин о 4:2: «Нефтехимик» – неудобный для «Автомобилиста» соперник. За неделю побывали в 4 часовых поясах, парни выдержали»

«Нефтехимик» – неудобный для нас соперник, в прошлом году с ними тяжело проводили игры, сейчас не совсем удачный матч на выезде.

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