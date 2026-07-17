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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Изменила первому мужу и 20 лет терпела от него унижения и побои, а счастье нашла с женатым: Светлана Смирнова

Шоу-бизнес: Изменила первому мужу и 20 лет терпела от него унижения и побои, а счастье нашла с женатым: Светлана Смирнова

Она с детства мечтала стать актрисой, но сама не верила, что у неё получится, однако судьба была благосклонна к Светлане Смирновой и девочка из небольшого посёлка в Татарстане стала настоящей звездой благодаря первому же фильму, в котором снималась.

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