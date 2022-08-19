Россияне начнут получать от банков отсрочку на первый взнос по ипотеке

Некоторые российские банки в рамках адаптации ипотечных программ для граждан, не имеющих первоначального взноса по кредиту на покупку жилья, готовы предоставлять своим клиентам отсрочки по выплатам, пишет РБК Так, в «Альфа-банке» в июне уже одобряли ссуду на приобретение новостроек с опцией перечисления первого взноса в рассрочку до 24 месяцев, рассказал Вячеслав Приймак, руководитель управления ипотечных продуктов работающего совместно с финансовой организацией девелопера «Инград».