Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Кирилл Адзинов принял участие в 12-м заседании Совместной российско-китайской рабочей группы по вопросам миграции

Заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан — начальник Департамента разрешительно-визовой работы генерал-майор полиции Кирилл Адзинов возглавил делегацию Российской Федерации на 12-м заседании Совместной российско-китайской рабочей группы по вопросам миграции, состоявшемся в городе Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии