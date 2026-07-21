Кирилл Адзинов принял участие в 12-м заседании Совместной российско-китайской рабочей группы по вопросам миграции

Заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан — начальник Департамента разрешительно-визовой работы генерал-майор полиции Кирилл Адзинов возглавил делегацию Российской Федерации на 12-м заседании Совместной российско-китайской рабочей группы по вопросам миграции, состоявшемся в городе Москве.
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