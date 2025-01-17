Собянин рассказал о модернизации электроподстанций в Москве

В 2024 году в Москве проводили работы по модернизации на 21 электроподстанции. Крупнейшая из них — центр питания «Сырово», который обеспечивает электроэнергией Щербинку и несколько населенных пунктов Подмосковья, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.