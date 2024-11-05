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Новейший Kia Sportage 2026 стоит всего 20,5 тыс. долларов, но за полный привод надо доплатить

Новейший Kia Sportage 2026 стоит всего 20,5 тыс. долларов, но за полный привод надо доплатить

Компания Kia обнародовала стоимость новейшего кроссовера Sportage 2026. Машина предлагается на домашнем рынке с тремя силовыми установками: чисто бензиновым мотором (1,6 турбо, сочетается с 8-ступенчатым «автоматом»), мотором объемом 2,0 литра, который работает на бензине и газе (тут применяется 6-ступенчатый «автомат») и гибридной системой с 1,6-литровым мотором, 6-ступенчатым «автоматом» и электромотором мощностью 65 л.

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