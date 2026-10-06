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Царьград

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Тренер Нигерии Шелль: в Нижнем Новгороде +4, а у нас было +40

Тренер Нигерии Шелль: в Нижнем Новгороде +4, а у нас было +40

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль перед товарищеским матчем с Россией 6 октября отметил, что в Нижнем Новгороде всего +4 градуса, тогда как предыдущую игру его команда провела при +35…+40.

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