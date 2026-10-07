Власти закрыли пляжи и призвали не открывать окна. Возле Сочи атакован танкер

БЭК атаковали танкер с гражданами Индии у берегов Сочи, загорелась нефть Танкер Aframax Rio загорелся вместе с нефтью у берегов Сочи в результате удара безэкипажных катеров.
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