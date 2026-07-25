Пенсионер отдал мошенникам 26 млн после видеозвонка с лжесиловиками

Fernando Gutierrez-Juarez/TASS 75-летний житель Москвы лишился сбережений, поверив мошенникам, которые использовали технологию дипфейк для подмены изображения во время видеозвонка и убедили его передать деньги "курьерам".
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