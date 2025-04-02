Эрнст критикует советское кино, но разве современные фильмы, вышедшие по Первому каналу, можно назвать качественными?

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Комментарии
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Ирина52
Не только ОН. Все ТВ успешно выполняет функцию иноагента(((
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4 час.
Георгийюра Гончар
Смотрю только новости , но критически!!А фильмы - ну может один из ста!!
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3 час.
Елена Верия
И сказать нечего... Либеральное болото...
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2 час.
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