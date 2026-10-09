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Регионы России

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Дефицит федерального бюджета России за январь-сентябрь 2026 года составил 5,2 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета России за январь-сентябрь 2026 года составил 5,2 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета Российской Федерации за период с января по сентябрь 2026 года достиг 5,186 триллиона рублей, что составляет 2,2% от ВВП.

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