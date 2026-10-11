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Аргументы и Факты

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Эксперты рассказали, как действовать при перебоях с отоплением

Эксперты рассказали, как действовать при перебоях с отоплением

Издание URA.RU собрало ответы на самые популярные вопросы об отоплении.Тепло подают, когда среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов и держится так пять дней.

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