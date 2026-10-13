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Царьград

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В Новосибирске изъяли почти 8 тонн овощей у нелегальных продавцов

В Новосибирске изъяли почти 8 тонн овощей у нелегальных продавцов

Сотрудники департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска конфисковали у уличных продавцов 7 838 килограммов картофеля, лука и капусты.

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