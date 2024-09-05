«Ты такая же как все. Слабый попсовый закос», — Собчак поставила на место Миа Бойка после ее скандала с 8-летней фанаткой

Кто бы мог подумать, что скандал Миа Бойка на её концерте очень сильно заденет журналистку Ксению Собчак? Кажется, представительница прессы мысленно поставила себя на место родителей 8-летней девочки, которая пришла на концерт в одушевлённом и приподнятом настроении, мечтая увидеть своего кумира, а ушла оскорблённой и разочарованной.