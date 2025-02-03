Генсек ЛАГ назвал целью Израиля сделать сектор Газа непригодным для проживания

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ходе встречи с временным специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг заявил, что целью Израиля является создание в секторе Газа непригодных для жизни условий.