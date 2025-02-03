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Генсек ЛАГ назвал целью Израиля сделать сектор Газа непригодным для проживания

Генсек ЛАГ назвал целью Израиля сделать сектор Газа непригодным для проживания

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ходе встречи с временным специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг заявил, что целью Израиля является создание в секторе Газа непригодных для жизни условий.

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