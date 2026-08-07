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Порядок, государство

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В Кембридже полыхает скандал: известный профессор оказался лжецом

В Кембридже полыхает скандал: известный профессор оказался лжецом

Самый молодой темнокожий профессор Кембриджа оказался плагиатором и выдумщиком, пишет Spiked. Под сомнение попала достоверность его многочисленных рассказов о тяжелом детстве и нападениях на расовой почве, а также оригинальность его научной диссертации.

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