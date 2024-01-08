Глава ВОЗ Гебрейесус: ключевая больница Газы Аль-Акса должна продолжать работу

Ключевая больница в секторе Газа Аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах должна оставаться функциональной. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
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