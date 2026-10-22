‼️🇷🇺 Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины — Минобороны ▪️По данным ведомства, в ходе ночной атаки поражены: ▪️ Предприятия ВПК, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников.
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