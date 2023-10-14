Представлена мощная доказательная база Олег Стародубцев Наконец представлено главное и несокрушимое, оно же единственное «доказательство» причастности России к диверсии на финляндско-эстонском газопроводе.
Финский газопровод повредило якорем судно. Расходимся
Комментарии
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Регина Толстоброва
Чего только на Россию не сваливают, но пока все безуспешно.
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
КТО СБИЛ...ТОТ И РАССЛЕДУЕТ...ХА
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14 час.
N
Nata
Тут еще во Франции Овчинников говорит, что отравилась и на ручке дверей порошок какой-то нашли. Там клопов морят, так теперь все отравления опять на нас повесят.
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12 час.
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