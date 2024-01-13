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Когда большинство декоративных кустарников отцветает, на первый план выступают великолепные гортензии

Когда большинство декоративных кустарников отцветает, на первый план выступают великолепные гортензии

﻿﻿Когда большинство декоративных кустарников отцветают, появляются великолепные гортензии. В этот период они являются бесспорными первоцветами в саду, приковывая взгляд огромными шапками и гроздьями соцветий.

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