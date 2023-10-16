Будущее бывшей украины

Natalija Osminina

Впервые, наверное, категорически не согласна с Роджерсом. В своих вариантах он исходит из сегодняшних реалий, заложенных даже не 30-ью предыдущими годами, а как минимум последним столетием - существованием благополучного Запада- Европы и США. В этом случае да, все его расклады верны. Но если представить, что тот старый мир уходит в прошлое БЕЗВОЗВРАТНО, вся система рушится, как пирамидка из детских горшочков, из под которой Вицин выдернул нижний - ЕЁ БАЗУ, то все его выводы становятся ложными. Ведь, Роджерс строит их на примере ситуаций, которые существовали за эти последние 100 лет. А представим то, что сейчас кажется невозможным, хотя на мой взгляд абсолютно очевидным - Европа лежит в экономических руинах, на нее снизошла Перестройка - безработица, нищета, голод, беспредел. США находятся в Великой Экономической депрессии и Гражданской войне. Сама Украина как АнтиРоссия существовала только потому, что рядом с ней существовал сильный благополучный Запад, стремящийся сыграть на зависти к нему украинцев. А как говорится: Нет человека-нет проблемы. Рушится Запад- рушится вся конструкция антиРоссии. И что же должна делать Россия с Украиной при таком раскладе? А ничего. И это и есть тот самый последний 7 пункт - «само денацифицируется», раскритикованный Роджерсом. "Зачем им самим себя денацифицировать? Кто будет это делать? Непонятно".- что же тут непонятного? Природа всё сделает. Или вернее обстоятельства непреодолимой силы. И эти обстоятельства можно назвать таким мерзким западным термином, как небезызвестная "культура отмены". Нет Украины. Её никто не видит. Никто не помогает. Всем не до нее, потому что пылает их собственный дом и главным для Европы и США становится выжить самим в этом пожарище. Надо брать Украину в котел, чтобы весь нацизм в нем выгорел дотла. Без доступа кислорода извне, без всякой халявной помощи.. "Не пойдём штурмовать Париж, пусть Наполеон новое войско собирает".- если бы он оказался в котле, где нет экономики, нет работы и нечего жрать .. хрен бы он что собрал. Ненависть и агрессия украинцев должны обратиться вовнутрь - на них самих. И тогда они денацифицируются сами. Потому что лучше всего денацифицирует жестокое разочарование и жесткая депрессия. 5 стадий принятия неизбежного - это Отрицание, Гнев, Торг, Депрессия и Принятие. Украинцы не малые дети- сегодня "я ненавижу москалей", а завтра - " а может они и ничего, работу дают"-не прокатывает. За все надо платить. Все их мрии, полеты во сне и наяву, эти украинские фантазии о копателях вовсе не так безобидны. Все их украинство, эту спесь и нацизм надо выжигать каленым железом, чтобы вернуть сознание украинцев на грешную землю. Чтобы они осознали, что натворили. И делается это только голодом и тяжелой работой. Как в концлагере. А не ценой сотен тысяч погибающих российских парней за их денацификацию. Пока Украина не превратится в своего рода концлагерь, из которого некуда бежать, пока заключенные в нем не осознают, что никакой благословенный Запад их не ждет, и что за Окраиной нет никакого другого мира, и что никакой халявы больше не будет (это развращает даже святого). только тогда появится шанс из этой гнилостной биомассы вырастить что-то человеческое. Главное создать благоприятные условия для того, чтобы их чванство, дурость, кичливость и шизофрения перегнили и перепрели.