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Будущее бывшей украины

Вчера я там спорил в одном чатике, но бесполезно. Там всё время вместо аргументации переходили на личности (когда вся аргументация сводится к «я так хочу» так часто бывает).

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Комментарии
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Владимир Аверков
окраина,как государство ОБРЕЧЕНО....будет ряд областей и пара республик(за особые заслуги!)...
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3 н.
Natalija Osminina
Впервые, наверное, категорически не согласна с Роджерсом. В своих вариантах он исходит из сегодняшних реалий, заложенных  даже не  30-ью предыдущими годами, а как минимум  последним столетием - существованием благополучного Запада- Европы и США.  В этом случае да, все его расклады верны. Но если представить, что тот старый мир уходит в прошлое БЕЗВОЗВРАТНО, вся система рушится, как пирамидка из детских горшочков, из под которой Вицин  выдернул нижний - ЕЁ БАЗУ, то все его выводы становятся ложными. Ведь,  Роджерс строит их на примере ситуаций, которые существовали за эти последние 100 лет.  А представим то, что сейчас кажется невозможным, хотя на мой взгляд абсолютно очевидным - Европа лежит в экономических руинах, на нее снизошла Перестройка -  безработица, нищета, голод, беспредел. США находятся  в Великой Экономической депрессии и Гражданской войне.  Сама Украина как АнтиРоссия  существовала  только потому, что рядом с ней существовал сильный благополучный Запад,  стремящийся сыграть на зависти к нему украинцев. А как говорится: Нет человека-нет проблемы. Рушится Запад- рушится вся конструкция антиРоссии. И что же  должна делать Россия с Украиной при таком раскладе? А ничего.  И это и есть тот самый последний 7 пункт - «само денацифицируется», раскритикованный Роджерсом.  &quot;Зачем им самим себя денацифицировать? Кто будет это делать? Непонятно&quot;.- что же тут непонятного? Природа  всё сделает. Или вернее обстоятельства непреодолимой силы. И эти обстоятельства  можно назвать таким мерзким западным термином, как небезызвестная &quot;культура отмены&quot;. Нет Украины. Её никто не видит. Никто не помогает. Всем не до нее, потому что пылает их собственный дом и главным для Европы и США  становится  выжить самим в этом пожарище. Надо брать Украину в котел, чтобы весь нацизм в нем выгорел дотла. Без доступа кислорода извне, без всякой халявной помощи.. &quot;Не пойдём штурмовать Париж, пусть Наполеон новое войско собирает&quot;.- если бы он оказался в котле, где нет экономики, нет работы и нечего жрать .. хрен бы он что собрал.  Ненависть и агрессия украинцев  должны обратиться вовнутрь - на них самих. И тогда они денацифицируются сами. Потому что лучше всего денацифицирует жестокое разочарование и жесткая депрессия. 5 стадий принятия неизбежного - это Отрицание, Гнев, Торг, Депрессия и Принятие. Украинцы не малые дети- сегодня &quot;я ненавижу москалей&quot;, а завтра -  &quot; а может они и ничего, работу дают&quot;-не прокатывает.  За все надо платить. Все их мрии, полеты во сне и наяву, эти украинские фантазии о копателях  вовсе не так безобидны. Все их украинство, эту спесь и нацизм надо выжигать каленым железом, чтобы  вернуть  сознание украинцев на грешную землю. Чтобы они осознали, что натворили. И  делается это только голодом и  тяжелой работой. Как в концлагере. А не ценой сотен тысяч погибающих российских парней за их денацификацию. Пока Украина не превратится в своего рода концлагерь, из которого некуда бежать, пока заключенные в нем  не осознают, что никакой благословенный Запад их не ждет, и что за Окраиной нет никакого другого мира, и что никакой халявы больше не будет (это развращает даже святого). только тогда  появится шанс из этой гнилостной биомассы вырастить  что-то человеческое. Главное создать  благоприятные условия для того, чтобы их чванство, дурость, кичливость и шизофрения перегнили и перепрели.
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3 н.
Natalija Osminina
Кстати, первые признаки работы &quot;культуры отмены&quot; уже начались. В газетах Европы и США перестали писать об Украине еще за месяц до начала  Палестино-Израильской войны. И первые признаки котлов уже маячат на горизонте (Авдеевский). Запад хотел взять в котел Россию, обрезав с ней все связи, дойдя в своем усердии до преступного  маразма. Значит, бумеранг должен вернуться. Обрезав связи с Россией, сама Европа окажется в котле без энергоносителей. В условиях Перестройки-наоборот, когда цены на нефть и газ упали так, что  следом упала добывающая их страна-  Россия. А теперь цены поднимутся так, что Европа, покупающая газ и нефть, уже не поднимется. Весь гонор и спесь европейцев, разговаривающих и поучающих русских через губу, надо давить беспощадно. И в первую очередь, как ни горько это осознавать, -украинцев. Потому что их вина гораздо больше вины европейцев. Те- чужие. А предательство ополоумивших братьев прощать нельзя. Их придется возвращать на реальную землю. Где  они не боги, а простые селюки-работяги. И должны добывать свой хлеб в поте лица своего. И благодарить Россию за то, что после всего того, что они натворили, она подарила им жизнь. Ценой жизни своих сыновей.
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3 н.

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