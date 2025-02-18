Первые Mirage 2000 доставлены на Украину

Два Mirage 2000-5 ВВС Франции «Escadron de Chasse 1/2 Cigognes» в полёте Министр обороны Франции Себастьен Лекорню 6 февраля 2025 года объявил о поставке первых истребителей Mirage 2000 в Украину, менее чем через год после того, как о передаче объявил президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня 2024 года.