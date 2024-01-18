Разворот тренда. Спрогнозировано, как вырастет безработица к 2026 году

Уровень безработицы в России начнет постепенно расти. В декабре 2023 года он достигнет 3% (пока официальная статистика по этому месяцу не опубликована, она появляется с лагом), и к концу 2024 года безработица сохранится на этом же уровне, говорится в макроэкономическом опросе ЦБ РФ, который приводят «Известия».