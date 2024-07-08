На ИННОПРОМЕ питерские бизнесмены представят инновации в сфере защиты от молний

Завод-изготовитель Вольт-СПБ принимает участие в выставке ИННОПРОМ, представляет инновационные решения в области систем заземления, молниезащиты, термитной сварки и устройств с защитой от импульсных перенапряжений.
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