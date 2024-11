Журналисты раскрыли, когда выйдут первые обзоры Indiana Jones and the Great Circle До релиз...

Журналисты раскрыли, когда выйдут первые обзоры Indiana Jones and the Great CircleДо релиза приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle от разработчиков из шведской студии MachineGames (последние Wolfenstein) остаётся уже менее двух недель, и портал MP1st сообщил, когда ждать первых обзоров игры.