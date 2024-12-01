Макс Ферстаппен: Я потерял уважение к Расселу – никогда не видел, чтобы так врали

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что потерял уважение к Джорджу Расселу после того, как британец попросил назначить ему штраф за инцидент в квалификации Гран При Катара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии