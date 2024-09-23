23 сентября 2024 – Международный день жестовых языков: История и традиции даты

К сожалению, на свете живут миллионы глухих и слабослышащих людей. Для них был создан язык жестов, который является уникальным способом общения и способен защитить культурное разнообразие и языковую самобытность всех глухих людей и других пользователей языковых жестов.
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