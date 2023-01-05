В Смоленской области раскрыто дело о массовом хищении драгоценностей с завода

Подозреваемая может быть причастна к другим преступлениям в смоленском райцентре Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу золотых украшений общей стоимостью 100 000 рублей, совершённую на одном из производств Гагарина Смоленской области.
Подозреваемая может быть причастна к другим преступлениям в смоленском райцентре Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу золотых украшений общей стоимостью 100 000 рублей, совершённую на одном из производств Гагарина Смоленской области.
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