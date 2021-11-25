Россиянам помогут вернуть проценты от пенсионных накоплений

В Государственной думе собираются рассмотреть законопроект, обязующий недобросовестных страховщиков возвращать гражданам проценты по пенсионным накоплениям при незаконном переводе финансовых средств между негосударственными пенсионными фондами.
В Государственной думе собираются рассмотреть законопроект, обязующий недобросовестных страховщиков возвращать гражданам проценты по пенсионным накоплениям при незаконном переводе финансовых средств между негосударственными пенсионными фондами.
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