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Рязанские новости

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В Рязани у москвича изъяли крупную партию синтетики

В Рязани у москвича изъяли крупную партию синтетики

Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Октябрьскому району Рязани задержали 27-летнего мужчину, входившего в состав преступной группы, обслуживающей интернет-магазин по сбыту наркотиков.

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