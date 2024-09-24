В Рязани у москвича изъяли крупную партию синтетики

Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Октябрьскому району Рязани задержали 27-летнего мужчину, входившего в состав преступной группы, обслуживающей интернет-магазин по сбыту наркотиков.
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