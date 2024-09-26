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БИБИРЕВО наш дом

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В театре на Руставели школьники стали участниками спектакля по пьесе Фонвизина

Школьники из района Северный побывали в Московском молодёжном театре в Бутырском районе. Ребята посмотрели спектакль «Хочу жениться!», который входит в ряд постановок проекта Народного артиста России, профессора Вячеслава Спесивцева «Классика в классе».

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