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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Нико Уильямса есть «астрономические» предложения из Англии и Франции. «Барса» хочет оформить трансфер игрока до конца месяца (Sport.es)

22-летний полузащитник «Атлетика» выиграл Евро-2024 со сборной Испании.  Как сообщает Sport.es, несмотря на эти предложения, «Барселона» остается фаворитом в борьбе за игрока.

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