"Выходи на остановке без ребенка!" Из гордости кавказцы напали на отца с младенцем

Гулька

В Дагестане они себя ведут очень прилично. Просто в Москву едут те, кого дома не признают за нормальных людей, так как они не хотят работать, но при этом хотят сладко жить. А поскольку приезжие из Сразии туземцы подают шикарный пример, как это можно устроиться сладко в Москве и ничего за это не иметь (кроме плюшек разного рода), то количество вот таких ослоебов будет только расти...