Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Выходи на остановке без ребенка!" Из гордости кавказцы напали на отца с младенцем

"Выходи на остановке без ребенка!" Из гордости кавказцы напали на отца с младенцем

Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru Дикое представление о гордости и цивилизованном поведении теперь может закончиться трагедией.

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Комментарии
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Гулька
В Дагестане они себя ведут очень прилично. Просто в Москву едут те, кого дома не признают за нормальных людей, так как они не хотят работать, но при этом хотят сладко жить. А поскольку приезжие из Сразии туземцы подают шикарный пример, как это можно устроиться сладко в Москве и ничего за это не иметь (кроме плюшек разного рода), то количество вот таких ослоебов будет только расти...
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10 час.
Silver Kont
Пока аульных ишаков не будут жестоко пиZдить и возить мордами по асфальту при задержаниях за хамские выходки, подобные этой, они будут толпами приезжать в Москву и другие города и по хамски вести себя... Если такие выходки будут жестко пресекаться, то и аульные ишаки перестанут приезжать...
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8 час.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
неадеквату со справкой место в медучереждении на успокоительныж пж
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8 час.
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