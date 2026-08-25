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Царьград

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Парламент Армении утвердил программу правительства на 2026-2031 годы

Парламент Армении утвердил программу правительства на 2026-2031 годы

Парламент Армении одобрил программу правительства на 2026-2031 годы. За неё проголосовали 87 депутатов, поддержка пришла от фракции "Гражданский договор", тогда как оппозиционные фракции "Армения" и "Сильная Армения" выступили против.

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