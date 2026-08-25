Парламент Армении утвердил программу правительства на 2026-2031 годы

Парламент Армении одобрил программу правительства на 2026-2031 годы. За неё проголосовали 87 депутатов, поддержка пришла от фракции "Гражданский договор", тогда как оппозиционные фракции "Армения" и "Сильная Армения" выступили против.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии