Губернатор, депутат АКЗС и главы муниципалитетов. Какие избирательные кампании пройдут в крае в 2023 году Основное внимание будет приковано к выборам губернатора Алтайского края В 2023 году в Алтайском крае пройдёт несколько избирательных кампаний.