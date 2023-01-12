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Губернатор, депутат АКЗС и главы муниципалитетов. Какие избирательные кампании пройдут в крае в 2023 году

Губернатор, депутат АКЗС и главы муниципалитетов. Какие избирательные кампании пройдут в крае в 2023 году

Губернатор, депутат АКЗС и главы муниципалитетов. Какие избирательные кампании пройдут в крае в 2023 году Основное внимание будет приковано к выборам губернатора Алтайского края В 2023 году в Алтайском крае пройдёт несколько избирательных кампаний.

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