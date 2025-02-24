В Крыму полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда»

«Факт был выявлен в ходе мониторинга сети Интернет, где появилась видеозапись, на которой запечатлено, как на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" мужчина выбросил с обрыва кошку.
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