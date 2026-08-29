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Царьград

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Оренбургская риелтор Витик оштрафована за ненависть к мужчинам

Оренбургская риелтор Витик оштрафована за ненависть к мужчинам

В Оренбурге риелтор Татьяна Витик оштрафована на 10 тысяч рублей Промышленным районным судом за враждебные публикации в мессенджере о мужчинах в январе и феврале 2026 года.

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