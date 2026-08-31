🚦 В Крыму внедряют интеллектуальную транспортную систему для снижения пробок Заместитель начальника Главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совмина РК Евгения Трощенко в эфире «Радио Крым» рассказала о планах внедрения интеллектуальной транспортной системы в Симферополе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым