Два сотрудника ТОГУ погибли во время сантехнических работ в Хабаровске

В Хабаровске продолжается расследование трагического инцидента, произошедшего 22 июля. Тогда в результате несчастного случая на сантехнических работах погибли двое сотрудников Тихоокеанского государственного университета.
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