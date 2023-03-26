Позитив для оптимистов

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Европа сейчас напоминает поздний СССР. И на фоне возникших проблем вполне можно ожидать «парад суверенитетов». Например, развал Германии

Европа сейчас напоминает поздний СССР. И на фоне возникших проблем вполне можно ожидать «парад суверенитетов». Например, развал Германии

Как я писал в одной из предыдущих заметок, страны Европы медленно, но верно погружаются в те самые наши ранние 90-е.

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