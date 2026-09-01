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Регионы России

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Путин призвал расширить состав Совета Безопасности ООН с участием стран Глобального Юга и Востока

Путин призвал расширить состав Совета Безопасности ООН с участием стран Глобального Юга и Востока

Президент России Владимир Путин на заседании глав государств в формате «ШОС плюс» призвал расширить состав Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) за счёт включения государств Глобального Юга и Востока.

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