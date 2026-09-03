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Царьград

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Новое "дело врачей": Умри или сиди. Кардиохирурга признали убийцей, но есть нюанс

Новое "дело врачей": Умри или сиди. Кардиохирурга признали убийцей, но есть нюанс

Кардиохирург одним ударом ножа убил буйного пасынка и подписал себе приговор. Знание анатомии сыграло против врача: суд решил, что это не самооборона, и отправил "злодея", на счету которого сотни прооперированных пациентов, за решётку.

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