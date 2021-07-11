Боррель призвал ЕС отвечать на «вакцинную дипломатию» России и Китая

Европейскому Союзу необходимо знать, как отвечать на вакцинную дипломатию РФ и КНР, к которой они якобы прибегают, заявил десятого июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время своего выступления на форуме в городе Дубровник (Хорватия).