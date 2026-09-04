В Рязани на 17 улицах аварийно отключили свет

Из-за технологического нарушения без света остались улицы Юбилейная, Великанова, Крупской, Ветеринарная, Коломенская, Народный бульвар, Московское шоссе, 1-й Коломенский проезд, 2-й Коломенский проезд, 3-й Коломенский проезд, 4-й Коломенский проезд, 5-й Коломенский проезд, 6-й Коломенский проезд, Сельскохозяйственный переулок, 1-й Тракторный проезд, 2-й Тракторный проезд, 3-й Тракторный проезд.
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