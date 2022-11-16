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Зеленский оценил возможность переговоров России и США по Украине без его участия

Зеленский оценил возможность переговоров России и США по Украине без его участия

  Зеленский уверен, что США и Россия не ведут переговоры по Украине без участия Киева Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая  Зеленский уверен, что США и Россия не ведут переговоры по Украине без участия Киева Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая на фоне проведения встречи главы ЦРУ Уильяма Бернса с руководителем российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным возможность переговоров Москвы и Вашингтона без участия Киева, подчеркнул, что доверяет руководству США и не считает, что страны обсуждают что-то втайне от него, сообщает ТАСС.

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