Зеленский оценил возможность переговоров России и США по Украине без его участия

Зеленский уверен, что США и Россия не ведут переговоры по Украине без участия Киева Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая Зеленский уверен, что США и Россия не ведут переговоры по Украине без участия Киева Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая на фоне проведения встречи главы ЦРУ Уильяма Бернса с руководителем российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным возможность переговоров Москвы и Вашингтона без участия Киева, подчеркнул, что доверяет руководству США и не считает, что страны обсуждают что-то втайне от него, сообщает ТАСС.