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При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

При ударе дрона ВСУ по машине в Головчино в Белгородской области погиб мирный житель, 6 сентября сообщил региональный оперштаб.

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